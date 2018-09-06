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17:39, 6 сентября 2018 539
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Любимов предложил ввести в Рязанской области туристический сбор

Любимов предложил ввести в Рязанской области туристический сбор

Николай Любимов предложил ввести в Рязанской области туристический сбор. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Губернатор предложил ввести сбор, «чтобы эти средства получали муниципалитеты на благоустройство».

Помимо этого, он назвал ряд дополнительных источников для финансирования национальных проектов: торговый сбор, увеличение доли акцизов, в частности, от топлива, которое реализуется в регионе, а также изменение налогообложения консолидированных групп налогоплательщиков.

«Компания, которая работает в регионе, должна платить налоги на нашей территории», — сказал глава региона.

По словам Любимова, важно обеспечить сбалансированность межбюджетных отношений между федерацией, регионами и муниципалитетами.

«Это нужно и в рамках уже принятых обязательств, и с точки зрения реализации национальных проектов для достижения целей, которые определил Владимир Путин в майском указе.


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