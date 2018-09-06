Николай Любимов предложил ввести в Рязанской области туристический сбор. Об этом сообщил
Губернатор предложил ввести сбор, «чтобы эти средства получали муниципалитеты на благоустройство».
Помимо этого, он назвал ряд дополнительных источников для финансирования национальных проектов: торговый сбор, увеличение доли акцизов, в частности, от топлива, которое реализуется в регионе, а также изменение налогообложения консолидированных групп налогоплательщиков.
«Компания, которая работает в регионе, должна платить налоги на нашей территории», — сказал глава региона.
По словам Любимова, важно обеспечить сбалансированность межбюджетных отношений между федерацией, регионами и муниципалитетами.
«Это нужно и в рамках уже принятых обязательств, и с точки зрения реализации национальных проектов для достижения целей, которые определил Владимир Путин в майском указе.