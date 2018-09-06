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8:16, 6 сентября 2018 1 170
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Глава Гознака предложил изменить дизайн банкнот

Глава Гознака предложил изменить дизайн банкнот

Фото: Pixabay.com

Глава Гознака Аркадий Трачук предложил изменить дизайн банкнот. По его мнению, одной из первых поменяться могла бы пятитысячная купюра, передает РИА «Новости».

Трачук пояснил, что разработанная в середине 90-х годов концепция банкнот устарела.

«С точки зрения защищенности они находятся на достаточно хорошем уровне. Но в целом сама концепция таких банкнот уже несколько устарела. Да и сам дизайн тоже является защитным признаком. Поэтому, на наш взгляд, время внесения существенных изменений в дизайн уже настало», — сказал он.

Как считает Ткачук, россияне достаточно консервативно воспринимают банкноты, им потребуется время для адаптации к новому дизайну.

«Нам нужно посмотреть, как люди отреагируют на те же банкноты 200 и 2000 рублей, которые только недавно появились в обращении. Если помните, в конце прошлого года, начале этого года были сообщения о том, что где-то такие банкноты не принимали, а кто-то пытался на ксероксе сделать какие-то копии, — отметил глава Гознака. — Всегда при вводе банкнот бывают такие вот эксцессы».

По его словам, обратная реакция на банкноты 200 и 2000 рублей, а также их защитные знаки, появится к концу года.


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