Фролов и Карабасов поднялись в рейтинге глав ЦФО

По итогам августа председатель рязанской гордумы Владислав Фролов поднялся на пять позиций в медиарейтинге глав ЦФО, составленном «Медиалогией». Он занял 17 место из 23.
И.о. главы горадминистрации Сергей Карабасов также поднялся на три позиции и занял восьмое место.
На рейтинг повлияли
Отметим, что полномочия Карабасова и Фролова истекают. 9 сентября в Рязани пройдут выбору в городскую думу. Новый созыв выберет главу Рязани и мэра.
Рейтинг «Медиалогии» формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминания, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания. «Медиалогия» — российская компания, занимающаяся медиа-анализом. В ее базе около 45,7 тысяч СМИ.