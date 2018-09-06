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10:40, 6 сентября 2018 2 144
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Фролов и Карабасов поднялись в рейтинге глав ЦФО

Фролов и Карабасов поднялись в рейтинге глав ЦФО

По итогам августа председатель рязанской гордумы Владислав Фролов поднялся на пять позиций в медиарейтинге глав ЦФО, составленном «Медиалогией». Он занял 17 место из 23.

И.о. главы горадминистрации Сергей Карабасов также поднялся на три позиции и занял восьмое место.

На рейтинг повлияли встреча Фролова с делегациями из городов-партнеров, а также подведение итогов пятилетней работы рязанской гордумы второго созыва.

Отметим, что полномочия Карабасова и Фролова истекают. 9 сентября в Рязани пройдут выбору в городскую думу. Новый созыв выберет главу Рязани и мэра.

Рейтинг «Медиалогии» формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминания, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания. «Медиалогия» — российская компания, занимающаяся медиа-анализом. В ее базе около 45,7 тысяч СМИ.


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