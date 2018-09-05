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Житель Шацкого района спас человека из-под загоревшейся фуры. Об этом пишет издательство «Пресса».
На месте ДТП, которое произошло 28 августа в Шиловском районе, оказался водитель Андрей Кривушин. Он увидел, что под загоревшимся грузовиком лежат два человека, «которых уже сочли мертвыми».
Мужчина заметил, что один из них подавал признаки жизни и вытащил его из-под машины.
Напомним, житель республики Казахстан ехал на грузовике с полуприцепом в сторону Москвы и врезался в автомобиль с дорожными рабочими. После удара грузовик перевернулся и загорелся, один из рабочих погиб на месте.