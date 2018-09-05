В жилом доме Петербурга прогремел взрыв

В ночь на среду, 5 сентября, в жилом доме в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Об этом со ссылкой на экстренные службы передает
Известно, что взрыв произошел в квартире на четвертом этаже дома на проспекте Народного Ополчения примерно в 23:00. Пострадал один человек. Мужчине оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.
В результате хлопка обрушилась стена между квартирами, эксперты зафиксировали трещины в доме. При этом, по их оценкам, угрозы обрушения нет.
При обследовании помещения выяснилось, что ванная комната, кухня, газовая колонка и плита не пострадали, утечек газа не обнаружили. Установлено, что взрыв прогремел в жилой комнате.
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