Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:56, 5 сентября 2018 493
 0    0

В жилом доме Петербурга прогремел взрыв

В жилом доме Петербурга прогремел взрыв

В ночь на среду, 5 сентября, в жилом доме в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Об этом со ссылкой на экстренные службы передает ТАСС.

Известно, что взрыв произошел в квартире на четвертом этаже дома на проспекте Народного Ополчения примерно в 23:00. Пострадал один человек. Мужчине оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.

В результате хлопка обрушилась стена между квартирами, эксперты зафиксировали трещины в доме. При этом, по их оценкам, угрозы обрушения нет.

При обследовании помещения выяснилось, что ванная комната, кухня, газовая колонка и плита не пострадали, утечек газа не обнаружили. Установлено, что взрыв прогремел в жилой комнате.

Фото vesti.ru


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
10:10, 5 сентября 2018
Отмечавшие день рождения рязанцы убили своего приятеля
10:06, 5 сентября 2018
В Михайловском районе «Рено» врезался в дерево, пострадали двое
10:03, 5 сентября 2018
В Искре «шестерка» сбила четырехлетнего мальчика 1
9:56, 5 сентября 2018
В жилом доме Петербурга прогремел взрыв
9:41, 5 сентября 2018
На заводе в Кемерове произошел взрыв, есть пострадавшие
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Советы на осень. Как выбрать сушилку для фруктов и овощей

Советы на осень. Как выбрать сушилку для фруктов и овощей

Наступает осень, пора запасаться летними овощами, фруктами, ягодами, грибами. Удобнее это делать, когда есть сушилка для фруктов и овощей.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:59, 22 августа 2018 31 316
Появились фото с места гибели беременной женщины в Пронском районе 11
11:15, 27 августа 2018 28 543
Среди погибших в аварии со взорвавшимся «БМВ» в Шиловском районе было двое детей. Подробности трагедии
22:31, 25 августа 2018 25 919
Салют и «Каскад». В Рязани отметили 300-летие полиции
18:32, 28 августа 2018 23 061
Появились фотографии с места смертельного ДТП в Шацком районе
15:57, 27 августа 2018 21 313
Любимов осмотрел главный корпус новой БСМП
Все новости
Голосования

Хотели бы вы «отмотать» свою жизнь и вернуться в первый класс?

Окончание опроса: 11.09.2018
Архив голосований
Форум