В среду рязанские автоинспекторы проследят за водителями около пешеходных переходов

В среду, 5 сентября, рязанские автоинспекторы проследят за водителями около пешеходных переходов. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Во время операции «Пешеходный переход» сотрудники ГИБДД проверят водителей, которые не пропускают пешеходов в специально отведенных для этого местах.
«В этой конфликтной зоне участники движения — как пешеходы, так и водители — очень часто совершают ошибки и просчеты», — отметили в сообщении.
В полиции посоветовали водителям быть внимательными при подъезде к «зебрам», не нарушать скоростной режим, включать ближний свет фар, а также следить за чистотой стекол, фар и за наличием «омывайки».