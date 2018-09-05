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12:13, 5 сентября 2018 296
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В среду рязанские автоинспекторы проследят за водителями около пешеходных переходов

В среду рязанские автоинспекторы проследят за водителями около пешеходных переходов

В среду, 5 сентября, рязанские автоинспекторы проследят за водителями около пешеходных переходов. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Во время операции «Пешеходный переход» сотрудники ГИБДД проверят водителей, которые не пропускают пешеходов в специально отведенных для этого местах.

«В этой конфликтной зоне участники движения — как пешеходы, так и водители — очень часто совершают ошибки и просчеты», — отметили в сообщении.

В полиции посоветовали водителям быть внимательными при подъезде к «зебрам», не нарушать скоростной режим, включать ближний свет фар, а также следить за чистотой стекол, фар и за наличием «омывайки».


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