В России усилят ответственность за незаконный оборот медицинского спирта

Росалкогольрегулирование (РАР) усилит борьбу с нелегальным оборотом медицинского спирта. Об этом РИА «
Он рассказал о планах изымать перевозящий медицинский спирт транспорт, а также сами емкости. Росалкогольрегулирование также планирует запретить свободный оборот спиртосодержащих антисептиков.
«Главное конкурентное преимущество суррогатов — низкая цена. А главная опасность — реальный риск для жизни и здоровья потребителя», — подчеркнул Алешин.
В России запрещена продажа спиртосодержащих жидкостей. При этом, как отметил глава Росалкогольрегулирования, в аптеках настойки боярышника, пиона и перца по-прежнему продают.