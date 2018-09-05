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14:45, 5 сентября 2018 345
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В России усилят ответственность за незаконный оборот медицинского спирта

В России усилят ответственность за незаконный оборот медицинского спирта

Фото: Pixabay.com

Росалкогольрегулирование (РАР) усилит борьбу с нелегальным оборотом медицинского спирта. Об этом РИА «Новости» заявил глава ведомства Игорь Алешин.

Он рассказал о планах изымать перевозящий медицинский спирт транспорт, а также сами емкости. Росалкогольрегулирование также планирует запретить свободный оборот спиртосодержащих антисептиков.

«Главное конкурентное преимущество суррогатов — низкая цена. А главная опасность — реальный риск для жизни и здоровья потребителя», — подчеркнул Алешин.

В России запрещена продажа спиртосодержащих жидкостей. При этом, как отметил глава Росалкогольрегулирования, в аптеках настойки боярышника, пиона и перца по-прежнему продают.


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