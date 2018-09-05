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8:47, 5 сентября 2018 935
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В России предложили установить минимальную цену на пиво

В России предложили установить минимальную цену на пиво

Росалкогольрегулирование обсудит с Минфином вопрос введения минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво. Об этом РИА «Новости» сообщил глава ведомства Игорь Алешин.

Он уточнил, что предложения по введению МРЦ поступали от участников пивоваренного рынка.

По мнению главы Росалкогольрегулирования, маркировка всей пивоваренной продукции станет «логичным и правильным» решением. Алешин отметил, что это не должно привести к перебоям с производством и поставками пива.

«В связи с этим и операторы рынка, и регулятор обязаны тщательно подготовиться к этим изменениям. К примеру, мы уже прорабатываем вопрос создания универсальной марки для пивоваренной продукции, которая может наноситься на все виды тары», — уточнил он.


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