В России предложили установить минимальную цену на пиво

Росалкогольрегулирование обсудит с Минфином вопрос введения минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво. Об этом РИА «
Он уточнил, что предложения по введению МРЦ поступали от участников пивоваренного рынка.
По мнению главы Росалкогольрегулирования, маркировка всей пивоваренной продукции станет «логичным и правильным» решением. Алешин отметил, что это не должно привести к перебоям с производством и поставками пива.
«В связи с этим и операторы рынка, и регулятор обязаны тщательно подготовиться к этим изменениям. К примеру, мы уже прорабатываем вопрос создания универсальной марки для пивоваренной продукции, которая может наноситься на все виды тары», — уточнил он.