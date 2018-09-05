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13:50, 5 сентября 2018 393
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В Крыму из-за химического выброса эвакуировали почти три тысячи детей

В Крыму из-за химического выброса эвакуировали почти три тысячи детей

Фото: Pixabay.com

В Крыму из-за химического выброса эвакуировали почти три тысячи детей. ЧП произошло на севере полуострова в Армянске на заводе «Крымский Титан», передает РИА «Новости».

Предприятие остановили на две недели. Очистные сооружения завода проверят.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что здоровью жителей ничего не угрожает, при этом всех детей Армянска отправят отдыхать в санатории и лагеря в другие районы.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам нарушения правил обращения с экологически опасными веществами и отходами.

Предыдущий случай загрязнения атмосферы на севере полуострова зафиксировали в конце августа. 23-24 августа на крышах домов и листьях деревьев образовался маслянистый налет с желтым оттенком. По предварительным данным, загрязняющим веществом стало испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом «Крымский титан» (филиал ООО «Титановые инвестиции»).


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