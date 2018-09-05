В Крыму из-за химического выброса эвакуировали почти три тысячи детей. ЧП произошло на севере полуострова в Армянске на заводе «Крымский Титан», передает РИА «
Предприятие остановили на две недели. Очистные сооружения завода проверят.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что здоровью жителей ничего не угрожает, при этом всех детей Армянска отправят отдыхать в санатории и лагеря в другие районы.
Следователи возбудили уголовное дело по признакам нарушения правил обращения с экологически опасными веществами и отходами.
Предыдущий случай загрязнения атмосферы на севере полуострова зафиксировали в конце августа. 23-24 августа на крышах домов и листьях деревьев образовался маслянистый налет с желтым оттенком. По предварительным данным, загрязняющим веществом стало испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом «Крымский титан» (филиал ООО «Титановые инвестиции»).