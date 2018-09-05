«Сбербанк» выдал первую экспресс-гарантию в Московской области

«Сбербанк» выдал первую в Московской области банковскую гарантию по продукту «Экспресс-гарантия». Преимущества нового продукта первой смогла оценить телекоммуникационная компания «Наука-Связь».
«Для участия в конкурсе по гоззакупкам нам требовалось срочно предоставить обеспечение сделки в виде внесения денежных средств либо посредством предоставления банковской гарантии на срок действия контракта. Благодаря „Сбербанку“ мы смогли оформить все легко, быстро и с минимальным пакетом документов», — рассказал гендиректор ООО «Наука-Связь» Алексей Калинин.
В пресс-службе «Сбербанка» преимуществом «Экспресс-гарантии» назвали ускоренный процесс рассмотрения заявки: банк принимает решение о выдаче гарантийных обязательств в течение одного рабочего дня. Ускорить процесс выдачи позволяет упрощенный анализ банка по минимальному количеству документов.
«Экспресс-гарантия позволяет получить обеспечение заявки на участие в конкурсах и закрытых аукционах, а также для исполнения госконтрактов в соответствии с требованиями законодательства. Таким образом, субъекты бизнеса смогут участвовать в системе государственных торгов и реагировать на предложения рынка в максимально сжатые сроки. Максимальная сумма гарантии — 30 млн рублей, минимальная — не установлена», — говорится в сообщении.
Отмечается, что продуктом смогут воспользоваться юридические лица и индивидуальные предприниматели, ведущие хозяйственную деятельность не менее года, имеющие опыт исполнения аналогичных договоров или контрактов.
«С начала 2018 года только в Раменском поддержку „Сбербанка“ по банковским гарантиям получили около двадцати предприятий, что позволило им заключить более пятидесяти контрактов на сумму 1,3 млрд рублей. Таким образом, „Сбербанк“ создает условия для поддержки и развития бизнеса», — рассказал управляющий Восточным отделением банка Асылхан Сыздыков.
Подробную информацию по условиям предоставления банковских гарантий, требования к заемщику, бенефициарам, порядок оформления и заключения договора можно получить в отделениях «Сбербанка», обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и на официальном сайте.