Рязанский фельдшер стала призером всероссийского конкурса

Рязанка Ольга Базовкина стала призером в номинации «Лучший фельдшер» всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»,
Конкурс проводили в третий раз. Жюри определило 24 призера в восьми номинациях.
Базовкина работает в Городской клинической станции скорой медицинской помощи. Женщина закончила Рязанский медицинский колледж по специальности «Лечебное дело», а также факультет «Государственное и муниципальное управление» Рязанского радиотехнического университета. Она замужем, воспитывает двоих детей.