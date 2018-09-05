Рязанцы пожаловались на отсутствие перехода через железную дорогу в Октябрьском городке. Об этом сообщается в сюжете
Жителям 11 домов улицы Покровский тупик каждый день приходится переходить железную дорогу в небезопасном месте.
Отмечается, что отсутствие перехода стало причиной гибели нескольких человек. В 2017 году там погибли двое подростков, в 2012 года — трое человек.
«Жители остались буквально отрезанными от города — с одной стороны железнодорожные пути, с другой — военный полигон. Скорая помощь и автомобили спецслужб не могут проехать», — говорится в сообщении.
В администрации города пояснили, что переход не может быть организован из-за плохой видимости и высокоскоростного движения поездов на этом участке.
В сообщении также отметили, что ближайший переход расположен в нескольких километрах от улицы.
Напомним, 1 сентября в Октябрьском городке поезд