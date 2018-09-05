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13:00, 5 сентября 2018 746
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Рязанцев пригласили на детский праздник в ЦПКиО 1

Рязанцев пригласили на детский праздник в ЦПКиО

В субботу, 8 сентября, в ЦПКиО пройдет детский праздник «Дом глазами ребенка». Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Гостей праздника ждет интерактивная анимационная программа, выступления танцевальных и вокальных коллективов, шоу мыльных пузырей, стройка из «лего», игры с ростовыми куклами и другое.

Также с 14:00 до 17:00 там пройдет детский футбольный турнир.

«Совершенно бесплатно Вас ждет море воздушных шаров, сахарная вата, аквагрим и интересные подарки», — отметили в сообщении.

Начало праздника в 15:00.


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