Рязанцев пригласили на детский праздник в ЦПКиО

В субботу, 8 сентября, в ЦПКиО пройдет детский праздник «Дом глазами ребенка». Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
Гостей праздника ждет интерактивная анимационная программа, выступления танцевальных и вокальных коллективов, шоу мыльных пузырей, стройка из «лего», игры с ростовыми куклами и другое.
Также с 14:00 до 17:00 там пройдет детский футбольный турнир.
«Совершенно бесплатно Вас ждет море воздушных шаров, сахарная вата, аквагрим и интересные подарки», — отметили в сообщении.
Начало праздника в 15:00.