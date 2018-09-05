Рядом с центром «Под мостом» закроют реку с неприятным запахом. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Река Дунайчик проходит по лесопарку и впадает в Трубеж. Чтобы неприятный запах не мешал занимающимся в центре «
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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Рядом с центром «Под мостом» закроют реку с неприятным запахом. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Река Дунайчик проходит по лесопарку и впадает в Трубеж. Чтобы неприятный запах не мешал занимающимся в центре «
© RZN.info
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