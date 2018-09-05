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10:52, 5 сентября 2018 2 139
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Рядом с центром «Под мостом» закроют реку с неприятным запахом 8

Рядом с центром «Под мостом» закроют реку с неприятным запахом

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Рядом с центром «Под мостом» закроют реку с неприятным запахом. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Река Дунайчик проходит по лесопарку и впадает в Трубеж. Чтобы неприятный запах не мешал занимающимся в центре «Под мостом», ее решили перекрыть досками и засыпать землей.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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