Разбитую дорогу на улице Черновицкой отремонтируют «в кратчайшие сроки». Такое поручение и.о. мэра Сергей Карабасов дал на совещании во вторник, 4 сентября.
Отмечается, что рязанцы неоднократно жаловались на качество ямочного ремонта и выбоины у домов №№38, 38 корпус 1, 38 корпус 2.
«Мы получаем жалобы от жителей на качество проводимого ремонта. Все недостатки и недоделки должны быть устранены в максимально короткие сроки, — заявил Карабасов. — Ямочный ремонт — это временная мера. Но это не значит, что он должен выполняться кое-как».
Всего с начала 2018 года выбоины заделали на 184 рязанских улицах. Общая площадь ремонта составила порядка 30 кв м.
«Начинается осенне-зимний сезон, мы должны охватить максимально большую территорию по заделке выбоин на городских дорогах», — заключил глава администрации, подчеркнув, что это касается не только центральной части Рязани, но и отдаленных районов.