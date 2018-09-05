Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:42, 5 сентября 2018 961
 0    0

Разбитую дорогу на улице Черновицкой отремонтируют «в кратчайшие сроки»

Разбитую дорогу на улице Черновицкой отремонтируют «в кратчайшие сроки»

Фото: Администрация Рязани

Разбитую дорогу на улице Черновицкой отремонтируют «в кратчайшие сроки». Такое поручение и.о. мэра Сергей Карабасов дал на совещании во вторник, 4 сентября.

Отмечается, что рязанцы неоднократно жаловались на качество ямочного ремонта и выбоины у домов №№38, 38 корпус 1, 38 корпус 2.

«Мы получаем жалобы от жителей на качество проводимого ремонта. Все недостатки и недоделки должны быть устранены в максимально короткие сроки, — заявил Карабасов. — Ямочный ремонт — это временная мера. Но это не значит, что он должен выполняться кое-как».

Всего с начала 2018 года выбоины заделали на 184 рязанских улицах. Общая площадь ремонта составила порядка 30 кв м.

«Начинается осенне-зимний сезон, мы должны охватить максимально большую территорию по заделке выбоин на городских дорогах», — заключил глава администрации, подчеркнув, что это касается не только центральной части Рязани, но и отдаленных районов.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
12:13, 5 сентября 2018
В среду рязанские автоинспекторы проследят за водителями около пешеходных переходов
10:42, 5 сентября 2018
Разбитую дорогу на улице Черновицкой отремонтируют «в кратчайшие сроки»
10:20, 5 сентября 2018
Обновленную схему теплоснабжения Рязани обсудят на слушаниях
17:01, 4 сентября 2018
В Спас-Клепиках начали ремонтировать дороги на двух улицах
16:48, 4 сентября 2018
Жители многоэтажки в Горроще пожаловались на пары канализации. Видео
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
37 минут назад
Диагностика нового поколения. Где быстро и качественно пройти диагностику в Рязани?

Диагностика нового поколения. Где быстро и качественно пройти диагностику в Рязани?

Залог успешного лечения — это качественная диагностика.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:59, 22 августа 2018 31 331
Появились фото с места гибели беременной женщины в Пронском районе 11
11:15, 27 августа 2018 28 577
Среди погибших в аварии со взорвавшимся «БМВ» в Шиловском районе было двое детей. Подробности трагедии
22:31, 25 августа 2018 25 922
Салют и «Каскад». В Рязани отметили 300-летие полиции
18:32, 28 августа 2018 23 069
Появились фотографии с места смертельного ДТП в Шацком районе
15:57, 27 августа 2018 21 330
Любимов осмотрел главный корпус новой БСМП
Все новости
Голосования

Хотели бы вы «отмотать» свою жизнь и вернуться в первый класс?

Окончание опроса: 11.09.2018
Архив голосований
Форум