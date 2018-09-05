Партнеры Центрального агентства недвижимости поздравили компанию с 27-летием. Видео

Партнеры поздравили Центральное агентство недвижимости с 27-летием. Свой день рождения компания отпраздновала 1 сентября, в День знаний. Партнеры записали видеообращения, в которых пожелали агентству процветания и поблагодарили за сотрудничество в сфере строительства.

«Мы очень рады, что на протяжении многих лет наши компании тесно, рука об руку, идут вместе. Мы строим красивые, светлые квартиры, вы помогаете нам продавать их. И я думаю, что людям от этого становится тепло, комфортно и радостно на душе», — сказал гендиректор строительного союза «Светлый» Алексей Кузнецов.

Гендиректор строительной компании «МИР» Сергей Биричевский пожелал Центральному агентству недвижимости «хороших, надежных клиентов, роста прибыли, уважения конкурентов и прекрасной команды». «Вместе мы сделаем мир лучше», — добавил он.

Коллектив строительной компании «Капитал — строитель жилья» записал для своих коллег шутливое видеообращение, в котором сравнил партнерское сотрудничество с семейными отношениями. «Мы с вами прожили уже много лет, построили дома, — сказал гендиректор компании Александр Захаров. — Мы с вами посадили деревья, осталось только родить детей и у нас с вами будет полноценная семья».

По словам заместителя гендиректора по коммерческим вопросам СПК «Зеленый сад» Лиана Гокчян, 27-летняя годовщина «символизирует уверенный рост и развитие в избранном направлении бизнеса». «Центральное агентство недвижимости, безусловно, является лидером в сфере риелторских услуг на региональном рынке, неизменно задавая качество как в обслуживании клиентов, так и в выстраивании партнерских отношений, — добавила она. — Надеемся на дальнейшее сотрудничество в таком же плодотворном ключе и совместного достижения поставленных целей».

К поздравлениям присоединились Рязанский ипотечный фонд, Рязанская палата недвижимости, строительная компания «Реконструкция», страховой дом «ВСК», которые передали письменные благодарности и сладкие подарки.