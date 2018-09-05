Отмечавшие день рождения рязанцы убили своего приятеля. Об этом
Вечером в августе компания распивала спиртное. Между мужчинами произошел конфликт, который завершился дракой.
«Брат потерпевшего, продолжая защищать последнего, попытался нанести удар другому молодому человеку. Увидев это, второй подсудимый кулаком нанес удар ему в лицо, он, оступившись, потерял равновесие и спиной упал на землю, — уточнили в пресс-службе. — В это время первый подсудимый подбежал к лежащему на земле потерпевшему и нанес один удар правой ногой обутой в кроссовок в голову, от которого потерпевший перестал подавать признаки жизни».
Потерпевший скончался в больнице.
На двоих мужчин завели уголовные дела по части 4 статьи 111 УК («Умышленное причинение