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10:10, 5 сентября 2018 1 102
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Отмечавшие день рождения рязанцы убили своего приятеля

Отмечавшие день рождения рязанцы убили своего приятеля

Фото: Pixabay.com

Отмечавшие день рождения рязанцы убили своего приятеля. Об этом сообщила пресс-служба Спасского райсуда.

Вечером в августе компания распивала спиртное. Между мужчинами произошел конфликт, который завершился дракой.

«Брат потерпевшего, продолжая защищать последнего, попытался нанести удар другому молодому человеку. Увидев это, второй подсудимый кулаком нанес удар ему в лицо, он, оступившись, потерял равновесие и спиной упал на землю, — уточнили в пресс-службе. — В это время первый подсудимый подбежал к лежащему на земле потерпевшему и нанес один удар правой ногой обутой в кроссовок в голову, от которого потерпевший перестал подавать признаки жизни».

Потерпевший скончался в больнице.

На двоих мужчин завели уголовные дела по части 4 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасное для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). В настоящее время суд опрашивает свидетелей.


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