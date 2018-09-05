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12:34, 5 сентября 2018 252
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Осужденный экс-губернатор Кировской области начал вести авторскую колонку

Осужденный экс-губернатор Кировской области начал вести авторскую колонку

Осужденный экс-губернатор Кировской области Никита Белых начал вести авторскую колонку на площадке «White News».

Его первая запись «Осужденные — тоже люди» появилась на портале во вторник, 4 сентября.

«Никита Юрьевич Белых ощутил на себе всю палитру правовой судебной системы России. Политик, журналист, кандидат экономических и исторических наук, экс-губернатор и председатель правительства Кировской области пока выдерживает испытания, приготовленные ему машиной по перемалыванию судеб и угнетению личности. Признанный виновным, но не признающий себя таковым, Никита Белых позитивно смотрит в будущее», — говорится на сайте.

В тексте он рассуждает о своих наблюдениях: осужденных, «тюремной культуре», стереотипах о заключенных, деятельного уголовно-исполнительной системы.

«Уильям Голдинг, с его „Повелителем мух“, как и сценаристы многочисленных саг начиная с „Королевской битвы“, заканчивая „Голодными играми“, переписали бы свой материал после одного посещения колонии в области», — отметил он в своей колонке.

Отмечается, что Белых планирует регулярно вести свою колонку. Полный текст его размышлений можно прочитать на сайте.

Напомним, Никиту Белых задержали при получении взятки в размере 400 тысяч евро в июне 2016 года. Суд назначил экс-губернатору восемь лет колонии строгого режима и 48,2 миллиона рублей штрафа. Его этапировали в ИК-5 в селе Клекотки Рязанской области, где он устроился работать в библиотеку.


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