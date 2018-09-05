Осужденный экс-губернатор Кировской области начал вести авторскую колонку

Осужденный экс-губернатор Кировской области Никита Белых начал вести авторскую колонку на площадке «
Его первая запись «Осужденные — тоже люди» появилась на портале во вторник, 4 сентября.
«Никита Юрьевич Белых ощутил на себе всю палитру правовой судебной системы России. Политик, журналист, кандидат экономических и исторических наук, экс-губернатор и председатель правительства Кировской области пока выдерживает испытания, приготовленные ему машиной по перемалыванию судеб и угнетению личности. Признанный виновным, но не признающий себя таковым, Никита Белых позитивно смотрит в будущее», — говорится на сайте.
В тексте он рассуждает о своих наблюдениях: осужденных, «тюремной культуре», стереотипах о заключенных, деятельного уголовно-исполнительной системы.
«Уильям Голдинг, с его „Повелителем мух“, как и сценаристы многочисленных саг начиная с „Королевской битвы“, заканчивая „Голодными играми“, переписали бы свой материал после одного посещения колонии в области», — отметил он в своей колонке.
Отмечается, что Белых планирует регулярно вести свою колонку. Полный текст его размышлений можно прочитать на
Напомним, Никиту Белых