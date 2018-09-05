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12:08, 5 сентября 2018 567
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Москвич вынес из квартиры рязанца миллион, три шубы и элитный алкоголь

Москвич вынес из квартиры рязанца миллион, три шубы и элитный алкоголь

Москвич вскрыл квартиры двух рязанцев и ограбил их. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Сначала в полицию обратился 60-летний мужчина. У него украли деньги в разных валютах на общую сумму около миллиона рублей, три шубы, ювелирные украшения на несколько сотен тысяч, несколько бутылок элитного алкоголя и дорогие наручные часы.

Оказалось, что злоумышленник подобрал ключи и сумел не оставить никаких следов.

После этого в полицию обратилась вторая жертва взломщика — 50-летний рязанец. Из его квартиры вынесли 20 тысяч и ювелирные украшения на сумму более 100 тысяч.

Опросив местных жителей, оперативники выяснили, что к кражам причастен 45-летний москвич.

Подозреваемого задержали в столице, в его квартире обнаружили часть похищенного и дверные замки, которые он изучал.

В отношении взломщика возбудили уголовные дела по части 3 и части 4 статьи 158 УК РФ.


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