Москвич вынес из квартиры рязанца миллион, три шубы и элитный алкоголь

Москвич вскрыл квартиры двух рязанцев и ограбил их. Об этом сообщила
Сначала в полицию обратился 60-летний мужчина. У него украли деньги в разных валютах на общую сумму около миллиона рублей, три шубы, ювелирные украшения на несколько сотен тысяч, несколько бутылок элитного алкоголя и дорогие наручные часы.
Оказалось, что злоумышленник подобрал ключи и сумел не оставить никаких следов.
После этого в полицию обратилась вторая жертва взломщика — 50-летний рязанец. Из его квартиры вынесли 20 тысяч и ювелирные украшения на сумму более 100 тысяч.
Опросив местных жителей, оперативники выяснили, что к кражам причастен 45-летний москвич.
Подозреваемого задержали в столице, в его квартире обнаружили часть похищенного и дверные замки, которые он изучал.
В отношении взломщика возбудили уголовные дела по части 3 и части 4 статьи 158 УК РФ.