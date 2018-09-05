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11:37, 5 сентября 2018 367
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Митина подарила книги отремонтированной кораблинской школе

Митина подарила книги отремонтированной кораблинской школе

В понедельник, 3 сентября, депутат Госдумы от Рязанской области, член партии «Единая Россия» Елена Митина посетила школу №2 в Кораблине, где 1 сентября завершился капитальный ремонт. Парламентарий, следившая за ходом работ, подарила школьной библиотеке собрание сочинений русских и зарубежных классиков.

Для Митиной провели экскурсию по учебному заведению, каждый этаж которого выполнили в разных цветовых палитрах по московскому дизайн-проекту.

В школе полностью заменили системы отопления и водоснабжения, электропроводку и канализацию, отремонтировали внутренние помещения, заменили оконные блоки и двери, оборудовали спортивный и актовый залы, конференц-зал, кабинеты информатики и химии, закупили новую мебель и оборудование.

По словам Елены Митиной, на все это из резервных фондов президента России и правительства региона выделили 44 миллиона рублей.

После экскурсии парламентарий встретилась с педагогами и представителями родительского комитета. Она ответила на их вопросы и рассказала о национальном проекте «Образование».

«Проект стартует уже в этом учебном году. Работа будет проходить по девяти основным направлениям. Основная задача для регионов — привести свои отраслевые программы образования в соответствие с вышеперечисленными проектами», — отметила Митина.


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