Митина подарила книги отремонтированной кораблинской школе

В понедельник, 3 сентября, депутат Госдумы от Рязанской области, член партии «Единая Россия» Елена Митина посетила школу №2 в Кораблине, где 1 сентября завершился капитальный ремонт. Парламентарий, следившая за ходом работ, подарила школьной библиотеке собрание сочинений русских и зарубежных классиков.
Для Митиной провели экскурсию по учебному заведению, каждый этаж которого выполнили в разных цветовых палитрах по московскому дизайн-проекту.
В школе полностью заменили системы отопления и водоснабжения, электропроводку и канализацию, отремонтировали внутренние помещения, заменили оконные блоки и двери, оборудовали спортивный и актовый залы, конференц-зал, кабинеты информатики и химии, закупили новую мебель и оборудование.
По словам Елены Митиной, на все это из резервных фондов президента России и правительства региона выделили 44 миллиона рублей.
После экскурсии парламентарий встретилась с педагогами и представителями родительского комитета. Она ответила на их вопросы и рассказала о национальном проекте «Образование».
«Проект стартует уже в этом учебном году. Работа будет проходить по девяти основным направлениям. Основная задача для регионов — привести свои отраслевые программы образования в соответствие с вышеперечисленными проектами», — отметила Митина.