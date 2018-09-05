Касимовский рецидивист попался на краже велосипедов

В Касимове задержали рецидивиста, который украл два велосипеда и бензотриммер из сарая 60-летнего местного жителя. Об этом сообщила
Как рассказал полицейским потерпевший, ранее он заметил, что кто-то пытался взломать дверь сарая. Мужчина установил под крышей камеру, которая и зафиксировала злоумышленника — 48-летнего касимовца, уже судимого за кражу.
Подозреваемого задержали, когда он ехал по городу на одном из краденных велосипедов. Второй и бензотриммер он спрятал в кустах.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.