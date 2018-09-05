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11:14, 5 сентября 2018 351
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Гражданина Азербайджана осудили за смертельную аварию в Скопинском районе

Гражданина Азербайджана осудили за смертельную аварию в Скопинском районе

Фото: Pixabay.com

Гражданина Азербайджана осудили за смертельную аварию в Скопинском районе. Его приговорили к трем годам колонии-поселения и на два года лишили водительских «прав», сообщила пресс-служба райсуда.

Суд установил, что в ноябре 2016 года на трассе М6 «Каспий» мужчина ночью потерял управление над машиной. ВАЗ улетел в кювет на противоположную сторону дороги. Ехавший на переднем сидении пассажир погиб.

На водителя завели дело по части 3 статьи 264 УК («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). На суде он признал вину.

Приговор суда не вступил в законную силу.


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