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12:12, 5 сентября 2018 286
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Дубовую аллею в Песочне благоустроят до конца сентября

Дубовую аллею в Песочне благоустроят до конца сентября

Фото: Pixabay.com

Дубовую аллею в Песочне благоустроят до конца сентября. Об этом в эфире Рязанского областного радио рассказал замглавы администрации Рязани Владимир Луканцов.

По его словам, к октябрю рабочие завершат установку фонарей. Вдоль аллеи поставят скамейки и урны.

«Действительно, хороший парк. Если бы в том виде, в котором он был построен, сразу был бы передан нам, и мы бы содержали его в надлежащем состояниии, нам не пришлось бы проводить те работы, которые мы сейчас проводим», — уточнил Луканцов.

Ранее сообщалось, что в Песочне осветят дендропарк.


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