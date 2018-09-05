Дубовую аллею в Песочне благоустроят до конца сентября. Об этом в эфире Рязанского областного радио рассказал замглавы администрации Рязани Владимир Луканцов.
По его словам, к октябрю рабочие завершат установку фонарей. Вдоль аллеи поставят скамейки и урны.
«Действительно, хороший парк. Если бы в том виде, в котором он был построен, сразу был бы передан нам, и мы бы содержали его в надлежащем состояниии, нам не пришлось бы проводить те работы, которые мы сейчас проводим», — уточнил Луканцов.
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