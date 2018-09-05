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16:14, 5 сентября 2018 1 918
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Булеков проехал на рязанской электричке 1

Булеков проехал на рязанской электричке

Олег Булеков проехал на рязанской электричке. Фотографию бывшего главы администрации города опубликовали в группе «Pro Город Рязань | progorod62».

«Села в пригородную электричку в час пик, а напротив Булеков сидит. Глазам не поверила. Пригляделась — точно он. Бедненький, после отставки с поста мэра вынужден как все смертные ездить — в духоте и тесноте. Не могла не сфоткать», — рассказала автор снимков.

Рязанцы по-разному отреагировали на фотографии. Кто-то порадовался, что бывший мэр вновь появился в медиапространстве: «Даже как-то тепло на душе стало», — написал Александр Кузин.

Максим Дедов предположил, что Булеков поехал на дачу копать картошку «пока погода норм».

Часть горожан одобрила такую «близость к народу»: «То его в магазине фоткают, то в электричке. Он все больше мне начинает нравится, — заявил Сергей Факторович (орфография и пунктуация автора — прим.ред.). — Такой же как и все остальные люди, сам ходит по магазинам выбирает бюджетное винишко, на дачу едет не на служебном авто… Даже пытался там что-то грабельками махать в годы мэрства».

Некоторые позлорадствовали. «Льготу, видать, на проезд в электричке себе выбил», — домыслила Ольга Лукашова.

При этом часть комментаторов посчитали, что в поездке Булекова нет ничего необычного.


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