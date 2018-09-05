Олег Булеков проехал на рязанской электричке. Фотографию бывшего главы администрации города опубликовали в группе «
«Села в пригородную электричку в час пик, а напротив Булеков сидит. Глазам не поверила. Пригляделась — точно он. Бедненький, после отставки с поста мэра вынужден как все смертные ездить — в духоте и тесноте. Не могла не сфоткать», — рассказала автор снимков.
Рязанцы по-разному отреагировали на фотографии. Кто-то порадовался, что бывший мэр вновь появился в медиапространстве: «Даже как-то тепло на душе стало», — написал
Часть горожан одобрила такую «близость к народу»: «То его в магазине фоткают, то в электричке. Он все больше мне начинает нравится, — заявил
Некоторые позлорадствовали. «Льготу, видать, на проезд в электричке себе выбил», — домыслила
При этом часть комментаторов посчитали, что в поездке Булекова нет ничего необычного.