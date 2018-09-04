Житель Сараев угнал велосипед и обокрал магазин

Житель поселка Сараи обокрал магазин. Перед этим он угнал велосипед для «быстроты и удобства передвижения»,
Ночью мужчина отогнул решетку окна, разбил стекло и залез в магазин. Он собрал в металлический таз продукты и бутылки с алкоголем, но не забрал его.
«Вероятно, злоумышленника напугал звук приближающегося автомобиля, — предположили в пресс-службе. — Как выяснилось, из магазина пропали только несколько пачек сигарет и бутылка дорогостоящей водки».
После опроса жителей ближайших домов оперативники приехали к ранее судимому 52-летнему мужчине. У него дома нашли бутылку водки той же марки, что украли из магазина, и четыре пачки сигарет.
Как выяснили оперативники, перед ограблением магазина мужчина угнал велосипед 54-летней местной жительницы. Злоумышленник спрятал его в кустах недалеко от магазина, но так им и не воспользовался.
Полицейские изъяли велосипед.
На мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК («Кража»). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.