За прошлую неделю клещи покусали 88 рязанцев

За прошедшую неделю в Рязанской области клещи покусали 88 человек, среди которых 26 детей. Об этом сообщил
В лабораториях исследовали 36 клещей. В десяти случаях клещи были инфицированы возбудителем клещевого боррелиоза.
Как отметили в управлении, клещи все еще активны, поэтому на природе не стоит забывать о средствах защиты.
Исследования проводят в лаборатории особо-опасных инфекций, по адресу Рязань, улица Островского, дом №51А.
Режим работы лаборатории по приему образцов: с 9:00 до 15:00 часов, в выходные и праздничные дни: с 9:00 до 12:00 часов (контактный телефон:
Также исследования проводит лаборатория ГБУ РО «Областной консультативно-диагностический центр», время работы: понедельник-суббота с 8:00 до 18:00 часов.