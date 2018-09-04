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9:22, 4 сентября 2018 630
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За прошлую неделю клещи покусали 88 рязанцев

За прошлую неделю клещи покусали 88 рязанцев

За прошедшую неделю в Рязанской области клещи покусали 88 человек, среди которых 26 детей. Об этом сообщил сайт регионального управления Роспотребнадзора.

В лабораториях исследовали 36 клещей. В десяти случаях клещи были инфицированы возбудителем клещевого боррелиоза.

Как отметили в управлении, клещи все еще активны, поэтому на природе не стоит забывать о средствах защиты.

Исследования проводят в лаборатории особо-опасных инфекций, по адресу Рязань, улица Островского, дом №51А.

Режим работы лаборатории по приему образцов: с 9:00 до 15:00 часов, в выходные и праздничные дни: с 9:00 до 12:00 часов (контактный телефон: 8 (4912) 92-97-93).

Также исследования проводит лаборатория ГБУ РО «Областной консультативно-диагностический центр», время работы: понедельник-суббота с 8:00 до 18:00 часов.


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