За неделю в Рязани подешевели морковь и лук

В период с 28 августа по 3 сентября в Рязани значительнее всего подешевели морковь (на 16,6%) и репчатый лук (12,8%). Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.
Цены также снизились на:
- яблоки (на 7,3%);
- картофель (на 7,3%);
- куриные яйца (на 3,5%);
- мороженную неразделанную рыбу (на 2,6%);
- черный байховый чай (на 1%).
Больше всего подорожала белокочанная капуста — на 10%.
Незначительно увеличились цена на сахар-песок, свинину (кроме бескостного мяса), пшеничную муку, поваренную пищевую соль, мягкие конфеты, глазированные шоколадом.