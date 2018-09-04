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11:39, 4 сентября 2018 2 457
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За неделю в Рязани подешевели морковь и лук

За неделю в Рязани подешевели морковь и лук

В период с 28 августа по 3 сентября в Рязани значительнее всего подешевели морковь (на 16,6%) и репчатый лук (12,8%). Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.

Цены также снизились на:

  • яблоки (на 7,3%);
  • картофель (на 7,3%);
  • куриные яйца (на 3,5%);
  • мороженную неразделанную рыбу (на 2,6%);
  • черный байховый чай (на 1%).

Больше всего подорожала белокочанная капуста — на 10%.

Незначительно увеличились цена на сахар-песок, свинину (кроме бескостного мяса), пшеничную муку, поваренную пищевую соль, мягкие конфеты, глазированные шоколадом.


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