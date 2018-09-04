В загоревшейся квартире на улице Магистральной уже был пожар. Об этом съемочной группе ТКР рассказали соседи мужчины, которого
По словам жильцов, несколько лет назад пожар случился из-за непотушенной сигареты. Владелец квартиры ни с кем не общался. Одна из местных жительниц уточнила, что мужчина пару месяцев назад травмировал ногу.
«Ой, какой хороший сосед. Лет семь или двенадцать сидел в тюрьме. Никто с ним не борется. У него там ужасные тараканы — мы пишем жалуемся, а воз и ныне там», — сказала другая соседка.
За две недели до возгорания в его квартире появился холодильник, который якобы привезли родственники мужчины. По версии пожарных, причиной пожара могло стать короткое замыкание.
Во время съемок хозяин в квартире не появился.