Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:44, 4 сентября 2018 685
 0    0

В ЮАР родились первые в мире «львята из пробирки»

В ЮАР родились первые в мире «львята из пробирки»

В Южно-Африканской Республике родились первые в мире детенши африканского льва. Они были зачаты с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), передает РИА «Новости».

Львята Виктор и Изабель родились в центре сохранения дикой природы Укутула.

Как заявила доктор Изабель Кайеальта, главный исследователь проекта, смысл эксперимента заключается в том, чтобы «повысить уровень понимания больших кошек и быстро продвинуться в исследованиях».

Ученые надеются, что в будущем удастся избежать угрозу исчезновения тигра, иберийской рыси и снежного барса.

Фото IOL


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Природа и экология»
14:46, 4 сентября 2018
Солнечно и без осадков. Прогноз погоды в Рязанской области на среду
13:44, 4 сентября 2018
В ЮАР родились первые в мире «львята из пробирки»
12:56, 4 сентября 2018
В Рязанском районе убрали еще одну свалку
9:22, 4 сентября 2018
За прошлую неделю клещи покусали 88 рязанцев
15:29, 3 сентября 2018
В ночь на вторник в Рязанской области будет до +13 градусов
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Современные финансовые пирамиды, или Как не стать жертвами мошенников

Современные финансовые пирамиды, или Как не стать жертвами мошенников

Эксперты заявляют, что Россию накрыла очередная волна финансовых пирамид.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:59, 22 августа 2018 31 161
Появились фото с места гибели беременной женщины в Пронском районе 11
11:15, 27 августа 2018 28 388
Среди погибших в аварии со взорвавшимся «БМВ» в Шиловском районе было двое детей. Подробности трагедии
22:31, 25 августа 2018 25 860
Салют и «Каскад». В Рязани отметили 300-летие полиции
18:32, 28 августа 2018 22 992
Появились фотографии с места смертельного ДТП в Шацком районе
15:57, 27 августа 2018 21 160
Любимов осмотрел главный корпус новой БСМП
Все новости
Голосования

Хотели бы вы «отмотать» свою жизнь и вернуться в первый класс?

Окончание опроса: 11.09.2018
Архив голосований
Форум