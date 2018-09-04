В ЮАР родились первые в мире «львята из пробирки»

В Южно-Африканской Республике родились первые в мире детенши африканского льва. Они были зачаты с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), передает РИА «
Львята Виктор и Изабель родились в центре сохранения дикой природы Укутула.
Как заявила доктор Изабель Кайеальта, главный исследователь проекта, смысл эксперимента заключается в том, чтобы «повысить уровень понимания больших кошек и быстро продвинуться в исследованиях».
Ученые надеются, что в будущем удастся избежать угрозу исчезновения тигра, иберийской рыси и снежного барса.
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