В Сараевском районе пожарные потушили загоревшуюся траву в двух метрах от домов

Во вторник, 4 сентября, около деревни Глебовка Сараевского района загорелась трава около жилых домов. Об этом пишет ИД «
Пожар произошел около села Витуши Телятниковского сельского поселения. На место происшествия выехала одна пожарная машина.
«Оказавшись на месте, пожарные поняли, что одной их команде не справиться», — говорится в сообщении.
Огонь быстро приближался к населенному пункту и дома могли загореться.
Пожар удалось остановить «буквально в двух метрах от домов».
Огонь тушили пять пожарных и два добровольца из местных жителей. Всего сгорело девять гектаров сухой травы.