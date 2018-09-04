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12:56, 4 сентября 2018 739
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В Рязанском районе убрали еще одну свалку

В Рязанском районе убрали еще одну свалку

В Рязанском районе убрали еще одну свалку. Мусор был на территории садоводческого товарищества «Восход» в Искровском поселении, сообщил сайт района.

Ранее свалки ликвидировали рядом с Уржинским и Ласковским озерами, а также в селе Подвязье за животноводческими фермами, на территории водного кооператива «Ока» и в полосе отвода Муромского шоссе и рядом с Козьим озером в селе Кораблино.

Фото сайта Рязанского района


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