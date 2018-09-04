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13:42, 4 сентября 2018 428
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В Рязани ищут очевидцев трех аварий с пешеходами

В Рязани ищут очевидцев трех аварий с пешеходами

В Рязани ищут очевидцев трех аварий с пешеходами. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Два ДТП произошли в прошлом году.

14 ноября в 17:30 у дома №4 на улице Свободы неизвестная машина сбила 47-летнего горожанина.

15 декабря в 18:59 в Рязани вблизи дома №22 на улице Ленина неустановленный автомобиль сбил 49-летнего рязанца.

Третья авария случилась 3 апреля 2018 года. В 20:05 у дома 39 на улице Братиславской 37-летний горожанин на Mitsubishi Pajero наехал на 74-летнего пешехода.

Во всех случаях пострадавшие обращались в больницу.

Всех, кто знает об авариях, просят позвонить по телефону (4912)29-72-56 или обратиться по адресу: улица Фирсова, дом №12, корпус 1.


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