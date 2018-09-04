В Рязани ищут очевидцев трех аварий с пешеходами. Об этом
Два ДТП произошли в прошлом году.
14 ноября в 17:30 у дома №4 на улице Свободы неизвестная машина сбила 47-летнего горожанина.
15 декабря в 18:59 в Рязани вблизи дома №22 на улице Ленина неустановленный автомобиль сбил 49-летнего рязанца.
Третья авария случилась 3 апреля 2018 года. В 20:05 у дома 39 на улице Братиславской 37-летний горожанин на Mitsubishi Pajero наехал на 74-летнего пешехода.
Во всех случаях пострадавшие обращались в больницу.
Всех, кто знает об авариях, просят позвонить по телефону (4912)29-72-56 или обратиться по адресу: улица Фирсова, дом №12, корпус 1.