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11:08, 4 сентября 2018 163
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В праздничные выходные в Рязанской области задержали почти 50 пьяных водителей

В праздничные выходные в Рязанской области задержали почти 50 пьяных водителей

В праздничные выходные, 1 и 2 сентября, рязанских водителей снова проверяли на трезвость. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Автоинспекторы задержали 47 человек, которые сели за руль пьяными. Автолюбителям напомнили, что такое нарушение предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей и лишение «прав» на срок от полутора до двух лет.

Кроме того, за повторное «пьяное» вождение или повторный отказ от освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность.

Рязанцев призвали не допускать своих близких, употребивших спиртное, за руль.


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