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22:43, 4 сентября 2018 141
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В Петербурге школьницу выгнали с линейки из-за синих волос

В Петербурге школьницу выгнали с линейки из-за синих волос

Фото: Pixabay.com

В Санкт-Петербурге школьницу выгнали с линейки из-за синих волос. Сотрудник аппарата городского уполномоченного по правам ребенка Светланы Агапитовой пояснил, что девочка «нормально посещает учебное заведение и не имеет претензий к педагогам», передает РИА «Новости».

Об инциденте рассказали детскому омбудсмену, однако вмешательства не потребовалось: девочка ходит в школу, а ее родители не стали писать заявление.

В конце прошлого года в аппарат уполномоченного обратился отец 15-летней девочки, которую грозились исключить из школы за розовые пряди волос.

Требования к внешнему виду школьников должны быть прописаны в правилах школ, однако за их нарушение должны следовать замечания и вызов родителей, а не исключение.


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