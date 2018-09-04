В Петербурге школьницу выгнали с линейки из-за синих волос

В Санкт-Петербурге школьницу выгнали с линейки из-за синих волос. Сотрудник аппарата городского уполномоченного по правам ребенка Светланы Агапитовой пояснил, что девочка «нормально посещает учебное заведение и не имеет претензий к педагогам», передает РИА «
Об инциденте рассказали детскому омбудсмену, однако вмешательства не потребовалось: девочка ходит в школу, а ее родители не стали писать заявление.
В конце прошлого года в аппарат уполномоченного обратился отец 15-летней девочки, которую грозились исключить из школы за розовые пряди волос.
Требования к внешнему виду школьников должны быть прописаны в правилах школ, однако за их нарушение должны следовать замечания и вызов родителей, а не исключение.