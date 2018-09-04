В Песочне установили новую остановку

В Дашково-Песочне установили новую остановку. Об этом сообщил
Остановочный павильон появился напротив дома №53 по улице Большой.
Как отметили в мэрии, при установке учли мнение местных жителей.
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Фото: Администрация Рязани
В Дашково-Песочне установили новую остановку. Об этом сообщил
Остановочный павильон появился напротив дома №53 по улице Большой.
Как отметили в мэрии, при установке учли мнение местных жителей.
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Наступает осень, пора запасаться летними овощами, фруктами, ягодами, грибами. Удобнее это делать, когда есть сушилка для фруктов и овощей.