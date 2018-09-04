В Оке выявили критический уровень загрязненности воды нитритным азотом. От Рязани до Касимова предельно допустимые концентрации вещества снижаются с восьмикратного превышения нормы до трехкратного (среднегодовой показатель). Об этом говорится в проекте госдоклада Минприроды «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2017 году».
В Минприроды «грязной» воду посчитали в нижнем течении реки: в Московской, Рязанской, Владимирской и Нижегородской областях. Помимо нитритного азота, эксперты в течение многолетнего периода на участке Оки ниже Коломны наблюдают критический уровень загрязненности воды аммонийным азотом. Это связывают не только со сбросом сточных вод, но и с загрязненными водами реки Москвы