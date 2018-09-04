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21:51, 4 сентября 2018 1 286
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В Оке выявили критический уровень загрязненности воды 2

В Оке выявили критический уровень загрязненности воды

Фото: Pixabay.com

В Оке выявили критический уровень загрязненности воды нитритным азотом. От Рязани до Касимова предельно допустимые концентрации вещества снижаются с восьмикратного превышения нормы до трехкратного (среднегодовой показатель). Об этом говорится в проекте госдоклада Минприроды «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2017 году».

В Минприроды «грязной» воду посчитали в нижнем течении реки: в Московской, Рязанской, Владимирской и Нижегородской областях. Помимо нитритного азота, эксперты в течение многолетнего периода на участке Оки ниже Коломны наблюдают критический уровень загрязненности воды аммонийным азотом. Это связывают не только со сбросом сточных вод, но и с загрязненными водами реки Москвы


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