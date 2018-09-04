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17:23, 4 сентября 2018 491
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В «Наташкином парке» отремонтировали смотровой колодец

В «Наташкином парке» отремонтировали смотровой колодец

Фото: Администрация Рязани

В «Наташкином парке» (Верхнем городском саду) отремонтировали смотровой колодец ливневой канализации. Об этом сообщил сайт администрации города.

Ранее в «Наташкином парке» появились таблички о запрете алкоголя.


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