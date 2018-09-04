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22:24, 4 сентября 2018 183
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В Клепиковском районе потушили торфяник

В Клепиковском районе потушили торфяник

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

У Максина в Клепиковском районе потушили торфяник. Пожар ликвидировали в 21:50, сообщили в пресс-службе рязанского ГУ МЧС.

Пожарных вызвали во вторник, 4 сентября, в 15:10. Возгорание локализовали в 15:35.

На место выезжали 37 человек на 16 единицах техники.


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