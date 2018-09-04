В День знаний новые студенты Сельхозуниверситета высадили деревья на «Алле первокурсников»

В этом году Рязанский агротехнологический университет имени Костычева принял в свои ряды будущих специалистов АПК в 69-й раз. День знаний начался с факультетских мероприятий, на которых деканы и кураторы познакомились со своими первокурсниками, рассказали им о специфике обучения на факультетах и вручили студенческие билеты.
Продолжился праздник на главной сцене университета, где учащихся приветствовал ректор Николай Бышов. «Наш университет сегодня — это высшая школа, которая готовит специалистов для современной России. Университет прикладывает максимум усилий, чтобы студенты могли учиться в лучших условиях и достигать хороших результатов. Традиционно главные слова поздравления — нашим первокурсникам. Вам посчастливилось поступить в один из лучших вузов. Хочу пожелать, чтобы в будущем, какой бы работой вы ни занимались, были лучшими, самыми профессиональными и самыми успешными!» — сказал ректор.
Министр сельского хозяйства региона Дмитрий Филиппов, в свою очередь, поблагодарил руководство вуза за набор новых кадров для АПК области и поздравил студентов с началом нового учебного года.
В завершение праздника первокурсники вместе с почетными гостями высадили деревья на «Аллее первокурсников».