Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:59, 4 сентября 2018 1 069
 0    0

В день запрета на продажу алкоголя в Рязанской области изъяли 111 литров спиртного 2

В день запрета на продажу алкоголя в Рязанской области изъяли 111 литров спиртного

В день запрета на продажу алкоголя в Рязанской области изъяли 111 литров спиртного. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Начало учебного года перенесли на 3 сентября, из-за чего в этот день нельзя было продавать алкоголь. Запрет нарушили 16 предпринимателей.

В Рязани спиртное продавали в палатке на улице Интернациональной и в трех магазинах на улицах Черновицкой, Щорса, 50-лет Октября и Новоселов. Нарушения выявили в кафе на улице Маяковского, а также в милославском селе Липяги, ряжском селе Нижний, деревне Турлатово Рязанского района, клепиковском поселке Тума, в Михайлове, Ряжске, Сасове, Спасске и Старожилове.

Нарушителям грозят штрафы.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
15:20, 4 сентября 2018
В сасовском селе установили поклонный крест в честь победы над ордынским ханом
15:15, 4 сентября 2018
«Автоимпорт» организовал День знаний для жителей Железнодорожного района
14:51, 4 сентября 2018
В загоревшейся квартире на улице Магистральной уже был пожар — соседи
14:30, 4 сентября 2018
С начала года рязанские приставы взыскали с должников более 65 миллионов
13:42, 4 сентября 2018
В Рязани ищут очевидцев трех аварий с пешеходами
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Как родителям юных рязанцев не ошибиться с выбором приличной школы

Как родителям юных рязанцев не ошибиться с выбором приличной школы

Давайте обратим внимание на несколько любопытных аспектов.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:59, 22 августа 2018 31 168
Появились фото с места гибели беременной женщины в Пронском районе 11
11:15, 27 августа 2018 28 408
Среди погибших в аварии со взорвавшимся «БМВ» в Шиловском районе было двое детей. Подробности трагедии
22:31, 25 августа 2018 25 860
Салют и «Каскад». В Рязани отметили 300-летие полиции
18:32, 28 августа 2018 22 992
Появились фотографии с места смертельного ДТП в Шацком районе
15:57, 27 августа 2018 21 160
Любимов осмотрел главный корпус новой БСМП
Все новости
Голосования

Хотели бы вы «отмотать» свою жизнь и вернуться в первый класс?

Окончание опроса: 11.09.2018
Архив голосований
Форум