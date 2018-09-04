В день запрета на продажу алкоголя в Рязанской области изъяли 111 литров спиртного. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Начало учебного года
В Рязани спиртное продавали в палатке на улице Интернациональной и в трех магазинах на улицах Черновицкой, Щорса, 50-лет Октября и Новоселов. Нарушения выявили в кафе на улице Маяковского, а также в милославском селе Липяги, ряжском селе Нижний, деревне Турлатово Рязанского района, клепиковском поселке Тума, в Михайлове, Ряжске, Сасове, Спасске и Старожилове.
Нарушителям грозят штрафы.