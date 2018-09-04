У ТЦ «Глобус» в Рязани столкнулись «Опель» и «Форд»

Вечером во вторник, 4 сентября, у ТЦ «Глобус» на Муромском шоссе столкнулись Opel Astra и Ford Focus. На месте аварии образовалась небольшая пробка.
Официальных данных о ДТП нет.
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Вечером во вторник, 4 сентября, у ТЦ «Глобус» на Муромском шоссе столкнулись Opel Astra и Ford Focus. На месте аварии образовалась небольшая пробка.
Официальных данных о ДТП нет.
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