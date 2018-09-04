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14:46, 4 сентября 2018 312
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Солнечно и без осадков. Прогноз погоды в Рязанской области на среду

Солнечно и без осадков. Прогноз погоды в Рязанской области на среду

В среду, 5 сентября, в Рязанской области ожидается до +27 градусов. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Осадки не ожидаются. Порывы ветра могут достигать 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +8, +13 градусов, днем +22, +27 градусов.


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