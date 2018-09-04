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16:59, 4 сентября 2018 416

«Сбербанк» создал новый портал для студентов и выпускников

«Сбербанк» создал новый портал для студентов и выпускников

«Сбербанк» запустил портал sbergraduate — ресурс, на котором собрали всю информацию для молодых специалистов, желающих устроиться на работу в банк.

Здесь объединили все HR-продукты банка для молодежной аудитории. Среди которых:

  • Sberseasons — стажировки в ИТ;
  • 12UP — именные стипендии;
  • HeadStart — стажировки в инвестиционном банкинге;
  • Young Global Pioneers, обучающее путешествие.

Кроме того, на портале собраны:

  • вакансии для молодых специалистов;
  • все вузовские мероприятия, в которых участвует банк;
  • статьи о том, как построить карьеру или пройти собеседование;
  • информация о структуре Сбербанка, изложенная простым и понятным языком.

Здесь также представлены истории успеха молодых сотрудников банка, которые рассказывают о себе и своей карьере.

В пресс-службе «Сбербанка» отметили, что запуск портала Sbergraduate.ru позволит удовлетворить потребность в найме молодых специалистов. «Cтуденты, аспиранты и выпускники вузов благодаря этому найдут возможности для начала карьеры в „Сбербанке“ и будут понимать ожидания работодателя», — говорится в сообщении.

«Мы строим масштабную экосистему вокруг и для студента, которая дает все возможности для саморазвития и построения карьеры внутри „Сбербанка“. Мы даем понять, что в здесь работает много успешных и молодых сотрудников, и именно ты можешь стать одним из них. Наш карьерный портал для молодежи sbergraduate.ru — это единая точка входа в банк для самых лучших и талантливых студентов», — отметила управляющий директор департамента HR-компетенций Ксения Мартынова.


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