«Сбербанк» создал новый портал для студентов и выпускников

«Сбербанк» запустил портал sbergraduate — ресурс, на котором собрали всю информацию для молодых специалистов, желающих устроиться на работу в банк.
Здесь объединили все HR-продукты банка для молодежной аудитории. Среди которых:
- Sberseasons — стажировки в ИТ;
- 12UP — именные стипендии;
- HeadStart — стажировки в инвестиционном банкинге;
- Young Global Pioneers, обучающее путешествие.
Кроме того, на портале собраны:
- вакансии для молодых специалистов;
- все вузовские мероприятия, в которых участвует банк;
- статьи о том, как построить карьеру или пройти собеседование;
- информация о структуре Сбербанка, изложенная простым и понятным языком.
Здесь также представлены истории успеха молодых сотрудников банка, которые рассказывают о себе и своей карьере.
В пресс-службе «Сбербанка» отметили, что запуск портала Sbergraduate.ru позволит удовлетворить потребность в найме молодых специалистов. «Cтуденты, аспиранты и выпускники вузов благодаря этому найдут возможности для начала карьеры в „Сбербанке“ и будут понимать ожидания работодателя», — говорится в сообщении.
«Мы строим масштабную экосистему вокруг и для студента, которая дает все возможности для саморазвития и построения карьеры внутри „Сбербанка“. Мы даем понять, что в здесь работает много успешных и молодых сотрудников, и именно ты можешь стать одним из них. Наш карьерный портал для молодежи sbergraduate.ru — это единая точка входа в банк для самых лучших и талантливых студентов», — отметила управляющий директор департамента HR-компетенций Ксения Мартынова.