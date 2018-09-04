С начала года рязанские приставы взыскали с должников более 65 миллионов

С начала 2018 года рязанские приставы взыскали с должников 65,7 млн рублей долгов. Об этом сообщила
Всего за семь месяцев вынесли 12,7 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд должников из России. Долги взыскали по 633 постановлениям.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области напомнило рязанцев своевременно погашать свои долги и не попадать в «список невыездных».
Узнать о своих долгах можно в районных отделах судебных приставов по месту жительства, а также на официальном сайте УФССП России по Рязанской области с помощью информационного сервиса «Банк данных исполнительных производств».
Информацию о наличии действующего временного ограничения права на выезд из России можно получить в отделе организации исполнительного производства регионального управления ФССП по телефону: 29-45-44.