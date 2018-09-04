Рязанская область вошла в первую десятку российских регионов по числу проданных квартир в новостройках. Согласно исследованию ЦИАН, основанного на статистических данных Росреестра, за первую половину 2018 года по схеме долевого участия в регионе продали 5 403 квартиры.

Рязанская область стала девятой в рейтинге по числу заключенных договоров долевого участия (без учета столичных регионов).

По данным Единого реестра застройщиков, каждый пятый квадратный метр жилья, сданного в регионе в 2018 году, построен «Северной компанией». В августе застройщик занял 31-е место в федеральном рейтинге по объемам сданного в 2018 году жилья.

По информации ЦИАН, рост числа заключенных договоров долевого участия по сравнению с тем же периодом в 2017 году составил 34%. В пресс-службе «Северной компании» повышенный интерес к квартирам в новостройках объяснили ожидаемым ростом цен из-за изменений в законодательстве.

«Поправки в 214-й Федеральный закон запрещают долевой способ финансирования строительства, заменяя его на более дорогое для потребителя „проектное финансирование“.Сейчас на рынке еще остаются квартиры, возводимые по старой, долевой системе финансирования, однако их количество невелико», — отметили в пресс-службе.

«Северная компания» предлагает рязанцам квартиры в Горроще, в жилом комплексе с подземной парковкой «Дом на Полетаева», в ЖК «Паруса» на Солотчинском шоссе, в ЖК «Северный» в Олимпийском городке, ЖК «Юный» в Канищево и ЖК «Метропарк» на Московском шоссе.

Офис застройщика расположен по адресу улица Соборная 14/2 строение 1. Работает в будни с 9:00 до 20:00 и в субботу с 10:00 до 15:30. Аккаунт «Северной компании» в Instagram, телефон 707-000.