Подвал рязанской многоэтажки заполонили крысы. Видео

Подвал дома №27 по улице Семена Середы заполонили крысы. Санитарные службы не могут справиться в нашествием грызунов, рассказали в сюжете ГТРК «Ока» .

По словам местных жителей, они ежедневно слышат визги крыс, которые даже днем бегают по двору и не боятся ни людей, ни кошек, ни собак.

«Пришли из „Теплосети“ к нам проверить счетчики в подвале. Они не могли войти. Стая крыс на них набросилась. Они не захотели даже туда заходить. Ну, можно так жить?» — спросила рязанка Валентина Лаптева.

Грызунов можно встретить не только в подвале, но и подъезде, лифте и даже в квартирах — на батареях и подоконниках.

В управляющей компании причиной нашествия грызунов назвали мусоропровод, закрыть который рязанцы пока не решаются. Дело в том, что этот дом строили для работников предприятия общества слепых и почти все жильцы — инвалиды по зрению.

Выносить мусор на площадку соседнего дома они отказались. При этом установить контейнеры во дворе тоже не получается — мало места.

«После закупки материалов и начала работ по установке контейнерной площадки мы столкнулись с негативным мнением жильцов соседних домов. Согласно нормам СанПиНа, контейнерная площадка должна располагаться на расстоянии не менее 20 метров от жилого дома», — пояснил замдиректора по благоустройству УК Михаил Сергеев.