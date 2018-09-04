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10:27, 4 сентября 2018 405
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Подозреваемому в убийстве полицейского в московском метро предъявили обвинение

Подозреваемому в убийстве полицейского в московском метро предъявили обвинение

Следственный комитет предъявил обвинение подозреваемому в убийстве полицейского в московском метро. В ближайшее время следствие ходатайствует об аресте мужчины, сообщила пресс-служба СК России.

По уголовному делу назначили физико-химическую, баллистическую, дактилоскопическую, медико-криминалистическую и другие судебные экспертизы.

Напомним, мужчина выстрелил в полицейского, который остановил подозреваемого для проверки документов. Подозревемый выхватил табельное оружие у сотрудника правоохранительных органов и выстрелил в голову. Полицейский погиб на месте.

Обвиняемый заверил, что не стрелял в сотрудника.

«Мне сказали стоять возле двери кабинета, полицейский внутрь зашел я слышал звук стрельбы, стрелял не я, кто стрелял, я не знаю», — рассказал мужчина.

Для полицейского эта смена была последней. Он собирался уволиться.

Ранее появилось видео с места происшествия.


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