Подозреваемому в убийстве полицейского в московском метро предъявили обвинение

Следственный комитет предъявил обвинение подозреваемому в
По уголовному делу назначили физико-химическую, баллистическую, дактилоскопическую, медико-криминалистическую и другие судебные экспертизы.
Напомним, мужчина выстрелил в полицейского, который остановил подозреваемого для проверки документов. Подозревемый выхватил табельное оружие у сотрудника правоохранительных органов и выстрелил в голову. Полицейский погиб на месте.
Обвиняемый заверил, что не стрелял в сотрудника.
«Мне сказали стоять возле двери кабинета, полицейский внутрь зашел я слышал звук стрельбы, стрелял не я, кто стрелял, я не знаю», — рассказал мужчина.
Для полицейского эта смена была последней. Он собирался уволиться.
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