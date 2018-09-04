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13:34, 4 сентября 2018 981
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По новой схеме. Рязанка стала жертвой мошенницы 1

По новой схеме. Рязанка стала жертвой мошенницы

Полицейские выявили новую схему мошенничества, жертвой которого стала рязанка. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

37-летняя пострадавшая рассказала, что разместила в интернете объявление о продаже игровой приставки. На него откликнулась девушка, которая предложила перевести восемь тысяч на карту.

Когда рязанки встретились для передачи приставки, деньги на карту потерпевшей еще не поступили. Однако покупательница заверила ее, что это задержка банка, и предоставила ей чек.

Получив товар, девушка скрылась. Однако деньги продавщица так и не получила.

Полицейские выяснили, что чек — подделка. По номеру телефона, с которого звонила мошенница, оперативники нашли мужчину, а уже через него — подозреваемую. Ей оказалась 24-летняя жительница Рязанского района.

В отношении нее возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ.


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