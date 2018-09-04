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9:00, 4 сентября 2018 286
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Некоторые банкоматы перестали принимать пятитысячные купюры — СМИ

Некоторые банкоматы перестали принимать пятитысячные купюры — СМИ

NCR (производитель популярных банкоматов в России) предупредила банки о вбросе фальшивых банкнот номиналом в пять тысяч рублей. Проблема коснулась старых устройств для проверки купюр, пишут «Ведомости».

По данным издания мошенников в данном случае сложно найти, так как «фальшивки» попадают в общую кассету и карту зломышленника непросто отследить.

Многие банки отказались от приема пятитысячных купюр, поскольку у них нет возможности быстро перенастроить программное обеспечение.

Общая сумма ущерба пока неизвестна, поскольку не все банкоматы инкассированы.

По информации издания, Московский кредитный банк (МКБ) установил, что уязвимости было подвержено менее 5% банкоматов. Альфа-банк нашел у себя всего 18 незащищенных моделей и прекратил для них прием наличных.

Банк «Открытие» также перестал принимать пятитысяные купюры в 36 банкоматах NCR в московском регионе. Представитель ВТБ заверил, что все банкоматы надежно защищены.

В «Промсвязьбанке» и Почта Банке заявили, что «фальшивки» не принимаются и поэтому ограничения не вводили. В Сбербанке отказалисть от комментариев.


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