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16:18, 4 сентября 2018 1 980
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На улице Новоселов изменят правила парковки 1

На улице Новоселов изменят правила парковки

В районе разворотного круга в сторону дома №28 по улице Новоселов изменят правила парковки. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Здесь увеличат зону запрета остановки автомобилей.

Всех водителей призвали принять эту информацию к сведению.


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